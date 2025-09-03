Mercato - Officiel : L’OM annonce un «coup énorme» de dernière minute !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans la toute dernière ligne droite du mercato estival, l'OM a officialisé l'arrivée en prêt de Benjamin Pavard, qui débarque donc de l'Inter Milan. Un joli coup de la part du club phocéen qui récupère ainsi un élément confirmé de l'équipe de France, et le journaliste Bertrand Latour estime d'ailleurs que Pavard est un remarquable renfort pour l'OM.

Les dernières heures du mercato estival 2025 ont réservé de belles surprises du côté de l'OM, à commencer par le secteur défensif ! Outre les arrivées d'Emerson Palmieri et Nayef Aguerd, le club phocéen a officialisé lundi la signature de Benjamin Pavard (29 ans). Le défenseur central (ou latéral droit) de l'équipe de France débarque en provenance de l'Inter Milan, sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 15M€. Un champion du Monde 2018 de plus fait donc son grand retour en Ligue 1 cet été (après Giroud, Pogba et Thauvin), et l'OM a frappé fort avec Pavard selon les dires de Bertrand Latour.

Pavard mieux que Rabiot pour l'OM ? « Pour moi c’est un coup encore supérieur que celui réalisé l’été dernier avec Adrien Rabiot, puisque là vous faites venir à l’OM un joueur qui était titulaire en finale de la Ligue des Champions la saison dernière contre le PSG, qui était toujours titulaire avec l’Inter quand il était disponible… », a indiqué Latour au micro du Late Football Club, sur Canal +, et le journaliste est donc plus que jamais emballé par l'arrivée de Benjamin Pavard à l'OM.