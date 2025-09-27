Mercato - Officiel : L’OM annonce du très lourd !

L’OM a officialisé un certain nombre de nouvelles recrues durant le mercato estival, changeant donc une bonne partie de son effectif. Roberto De Zerbi semble déjà ravi de toutes ces nouvelles recrues, et l’entraîneur de l’OM annonce du lourd pour l’avenir.
Avec pas moins de douze nouvelles recrues enregistrées au cours du mercato estival, l’OM a été particulièrement actif. Medhi Benatia a offert du sang neuf à presque chaque poste à Roberto de Zerbi, et le coach italien semble d’ailleurs emballé par les nouvelles recrues dont il dispose à l’OM.
De Zerbi ravi du mercato
« Cette équipe me plait beaucoup. J’aime beaucoup entraîner Aguerd, Pavard, O’Riley, Gomes, Medina, je parle des recrues, Aubameyang etc… Aguerd, on dirait qu’il joue avec moi depuis 10 ans. Il a 29 ans et a joué en Premier League. Il arrive à avoir la motivation et la curiosité aussi, d’apprendre, d’écouter, de voir de nouvelles choses. Ils se sont mis à disposition de tout le monde », a confié De Zerbi en conférence de presse au sujet des recrues du mercato.
Weah, l’un des «meilleurs transferts»
Et l’entraîneur de l’OM s’est ensuite attardé sur le cas Timothy Weah, actuellement dans une bonne période avec l’OM : « C’est vrai que je n’en ai pas parlé là, mais c’est un des meilleurs transferts. Il peut jouer partout, c’est un joueur formidable, je suis vraiment très heureux qu’il joue avec nous. Un joueur comme Weah c’est comme avoir 2-3 joueurs, grâce à sa polyvalence et son intelligence. Il donne toujours le max à l’entraînement et pendant les matches. Un transfert peut-être sous-évalué, et je pense que c’est un joueur sous-estimé. Il a plus de valeur que ce qu’il peut transparaître. C’est un joueur très très fort », poursuit De Zerbi.