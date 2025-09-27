Mercato - Officiel : L’OM annonce du très lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a officialisé un certain nombre de nouvelles recrues durant le mercato estival, changeant donc une bonne partie de son effectif. Roberto De Zerbi semble déjà ravi de toutes ces nouvelles recrues, et l’entraîneur de l’OM annonce du lourd pour l’avenir.

Avec pas moins de douze nouvelles recrues enregistrées au cours du mercato estival, l’OM a été particulièrement actif. Medhi Benatia a offert du sang neuf à presque chaque poste à Roberto de Zerbi, et le coach italien semble d’ailleurs emballé par les nouvelles recrues dont il dispose à l’OM.

De Zerbi ravi du mercato « Cette équipe me plait beaucoup. J’aime beaucoup entraîner Aguerd, Pavard, O’Riley, Gomes, Medina, je parle des recrues, Aubameyang etc… Aguerd, on dirait qu’il joue avec moi depuis 10 ans. Il a 29 ans et a joué en Premier League. Il arrive à avoir la motivation et la curiosité aussi, d’apprendre, d’écouter, de voir de nouvelles choses. Ils se sont mis à disposition de tout le monde », a confié De Zerbi en conférence de presse au sujet des recrues du mercato.