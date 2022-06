Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Le Real Madrid scelle l’avenir de Luka Modric !

Publié le 8 juin 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Depuis plusieurs semaines maintenant, il était annoncé que Luka Modric allait prolonger avec le Real Madrid. Alors que le Croate arrivait au terme de son contrat, il fallait donc s’asseoir au tour d’une table pour régler la question de ce nouveau bail. Et c’est désormais chose faite depuis ce mercredi. Luka Modric va bel et bien continuer à jouer sous le maillot du Real Madrid.

Malgré ses 36 ans, Luka Modric est toujours au top de sa forme. Cette saison encore, le Croate a été le maitre à jouer du Real Madrid. Dans l’entrejeu de Carlo Ancelotti, le Ballon d’Or 2018 a régalé tout le monde avec son talent, étant l’un des hommes forts des Merengue qui ont permis les victoires en Liga et en Ligue des Champions. Des performances qui ont permis à Modric de recevoir un nouveau contrat avec le Real Madrid. Alors que le sien arrivait initialement à son terme le 30 juin prochain, cette belle histoire va finalement encore se poursuivre un moment.

Comunicado Oficial: @lukamodric10. #RealMadrid | #Modrić2023 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022

Un contrat jusqu’en 2023 !