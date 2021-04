Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Le Bayern répond à Flick !

Publié le 18 avril 2021 à 14h33 par La rédaction

Alors que Hans-Dieter Flick n'a pas hésité à afficher ses doutes concernant son avenir, le Bayern Munich lui a répondu par le biais d'un communiqué.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Hans-Dieter Flick s'inscrit en pointillés au Bayer Munich qui a fait de Julian Nagelsmann sa priorité pour le remplacer. L'entraîneur allemand a d'ailleurs confirmé ses doutes en conférence de presse. Une sortie publique qui n'a pas du tout été du goût de dirigeants bavarois qui ont publié un communiqué à ce sujet. « Samedi, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Bayern, a informé le public de son souhait de mettre fin à son contrat, qui court jusqu'en juin 2023, avant la fin de la saison en cours. Hansi Flick avait fait part ce souhait de quitter le FC Bayern München AG depuis la semaine dernière. Hansi Flick et le FC Bayern ont convenu de se concentrer sur les matchs contre Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen (20 avril) et le 1. FSV Mainz 05 (24 avril) afin de ne pas perturber la pleine concentration de tout le club sur ces trois matchs importants. Le FC Bayern désapprouve la communication unilatérale de Hansi Flick et poursuivra les discussions comme convenu après le match à Mayence », explique le communiqué, rapporté par Foot Mercato .