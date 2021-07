Mercato - Officiel : Ben White débarque à Arsenal !

Foot - Mercato

C’était dans l’air depuis quelque temps et c’est désormais officiel. Ben White a quitté Brighton pour rejoindre Arsenal où il renforcera un secteur défensif diminué par le départ de David Luiz.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Ben White fait couler beaucoup d’encre dans la presse anglaise. Et bien que certains médias ont lié le PSG au nom du désormais ex-défenseur de Brighton, c’est toujours Arsenal qui semblait être aux commandes de cette opération. Et ce vendredi, les Gunners ont officialisé la venue de l’international anglais de 23 ans sur leur compte Twitter qui viendra renforcer le secteur défensif de l’effectif de Mikel Arteta.

Sorry we're late...Traffic was a nightmare pic.twitter.com/sO1T9981Rw