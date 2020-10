Foot - Mercato

Mercato : Nouvelle annonce retentissante sur Edinson Cavani !

Publié le 2 octobre 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

À en croire l’un des anciens dirigeants d’Edinson Cavani en Uruguay, l’ancien numéro 9 du PSG serait tout proche de s’engager avec l’Atlético de Madrid, où il retrouverait son compatriote Luis Suarez.

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG en juin dernier, Edinson Cavani (33 ans) n’a toujours pas retrouvé de nouveau challenge. Le buteur uruguayen a pourtant annoncé dans le viseur de nombreuses et diverses écuries ces quatre derniers mois (Inter Miami, Real Madrid, FC Barcelone, Sao Paulo, Juventus…), mais aucune piste ne s’est concrétisée pour Cavani. Mais selon Daniel Zicari, qui est l’un de ses anciens dirigeants à Danubio, son club formateur, Edinson Cavani serait tout proche de rejoindre… l’Atlético de Madrid !

« Cavani sera un joueur de l’Atlético »