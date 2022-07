Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une nouvelle réponse pour son transfert

Foot - Mercato

Désireux de quitter Manchester United seulement un an après son retour, Cristiano Ronaldo a été proposé à plusieurs clubs par son agent, Jorge Mendes. Le Bayern Munich fait partie de ces équipes mais n’est pas intéressé par le Portugais. Interrogé sur le sujet, Julian Nagelsmann a confirmé que le Bayern ne pensait pas à Cristiano Ronaldo.

L’avenir de Cristiano Ronaldo est plus flou que jamais. Un an seulement après son grand retour à Manchester United, l’attaquant portugais souhaiterait déjà plier bagage. Les Red Devils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, un facteur décisif pour Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, son agent, a bien reçu le message et a proposé son joueur à plusieurs clubs. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, le PSG ne fait partie de cette liste, contrairement au Bayern Munich.

Mais du côté bavarois, on a rapidement fermé la porte. « J 'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, ses succès et sa carrière. Mais encore une fois : c'était et ce n'est pas un sujet pour nous », confiait Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich. Même si l’agent de Ronaldo continue d’insister, la porte est bel et bien fermée.

I have asked Julian Nagelsmann, Coach of FC Bayern, if it is TRUE✅ that he has expressed the wish that Bayern should buy Cristiano Ronaldo. Nagelsmann: „I read that too, but that's NOT TRUE“ ❌ pic.twitter.com/l1PNYGHpon