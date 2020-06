Foot - Mercato

Mercato : Nîmes sur le point de recruter Reynet ?

Publié le 20 juin 2020 à 11h05 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2020 à 11h44

Nîmes devrait, dans les jours à venir, s’offrir un renfort pour la saison prochaine. Il s’agirait du gardien Baptiste Reynet arrivant de Toulouse.

Maintenu de justesse en Ligue 1 cette saison, Nimes prépare la suivante avec comme objectif de réaliser de jolis coups sur le marché et pallier les départ de certains joueurs. Le successeur de Paul Bernardoni, qui était prêté par Bordeaux et qui est finalement parti à Angers, était une priorité et il se pourrait bien que Nîmes ait trouvé son remplaçant. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, Nîmes et Toulouse ont ouvert des négociations pour Baptiste Reynet. Et les journalistes Manu Lonjon et Loic Tanzi (RMC) confirment que le gardien de Toulouse, Baptiste Reynet pourrait arriver rapidement du côté des Costières. Le Français aurait rendez-vous lundi à Nîmes pour réaliser sa visite médicale et un test Covid-19.