Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : L'OGC Nice justifie son recrutement !

Publié le 27 juillet 2021 à 17h50 par La rédaction

Le mercato niçois s'est clairement emballé ces derniers jours. Un recrutement en quantité donc mais parfaitement ciblé comme l'a expliqué le directeur sportif du club.