Mercato : Neymar viré du PSG, son futur club sort du silence

Jean de Teyssière

Plus le bienvenu au Paris Saint-Germain, Neymar Jr va devoir se trouver un point de chute la saison prochaine. Problème : son contrat, pharaonique courant jusqu'en juin 2027 refroidit bon nombre de ses prétendants. Parmi eux, Manchester United qui faisait parti des clubs intéressés même si au sein du club, les membres historiques ne verraient pas du tout d'un bon œil l'arrivée de Neymar.

L'avenir de Neymar s'inscrit-il loin du PSG ? Vexé par les insultes proférées à son encontre, devant chez lui, Neymar se serait mis en tête de quitter le club. Son clan a même sondé les clubs de Premier League comme Chelsea et Manchester United. Encore faut-il que le deal soit possible.

«C'est une prima donna»

Rene Meulensteen, ancien adjoint de la légende des Red Devils Sir Alex Ferguson est revenu sur TalkSport sur la potentielle venue de Neymar à Manchester United : « Ce sont probablement des rumeurs et des spéculations, tout le monde reste discret à ce sujet. J'ai des réserves à ce sujet car c'est évidemment un joueur de haut calibre, mais c'est aussi une prima donna. Il n'a jamais joué en Premier League. »

«Jouer en Espagne et en France est complètement différent de l'Angleterre»