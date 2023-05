Coup de théâtre, un proche de Neymar se rapproche du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Christophe Galtier apparaît, de plus en plus, incertain. Les dirigeants parisiens auraient commencé à préparer sa succession et à chercher son remplaçant sur le marché. Plusieurs noms seraient surveillés, notamment celui de Luis Enrique, qui aurait les faveurs de Tottenham. Et le PSG serait en bonne position dans ce dossier.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier pourrait conserver son poste d'entraîneur du PSG la saison prochaine. Pour l'heure, les dirigeants parisiens n'ont toujours pas trouvé son remplaçant, même si plusieurs noms sont annoncés dans le viseur de Luis Campos.

Luis Enrique dans la short-list du PSG

A en croire les informations du Parisien , le PSG aurait, notamment, coché le nom de Luis Enrique. Le sélectionneur espagnol aurait les faveurs de Neymar, son ancien joueur au FC Barcelone. Et comme le confirme The Athletic, un cador serait prêt à se retirer de ce dossier.

Tottenham prêt à faire une fleur ?

A en croire le média anglais, Luis Enrique serait une piste de longue date. Son jeu agressif et de possession est très apprécié au PSG, pas forcément à Tottenham. Le club anglais, qui garde dans un coin de sa tête le profil de Luis Enrique, ne serait pas particulièrement fan de son style de jeu. Ce qui pourrait faire les affaires de la formation parisienne.