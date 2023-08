Mercato : Neymar veut quitter le PSG, il attend le feu vert !

Thomas Bourseau

Neymar n’est clairement plus en odeur de sainteté du côté du PSG si bien que Luis Campos et le nouvel entraîneur Luis Enrique lui ont fait clairement savoir la semaine dernière qu’il doit trouver un point de chute avant la fin du mercato. Malgré la belle offre saoudienne, Neymar attendrait un signe du FC Barcelone.

Arrivé à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone en devenant au passage le joueur le plus cher de l’histoire avec son transfert de 222M€, Neymar aimerait à présent faire machine. Comme ce fut le cas à l’occasion du mercato estival de 2019 où il semblait, selon L’Équipe , même prêt à mettre 20M€ de sa poche afin de faciliter son retour du FC Barcelone.

Al-Hilal dégaine pour Neymar

Et ce serait le moment où jamais pour son retour puisque le PSG et lui-même seraient prêts à tourner la page d’après L’Équipe qui a affirmé lors d’une entrevue entre Neymar, Luis Campos (conseiller football du PSG) et l’entraîneur Luis Enrique, qu’il fallait passer à autre chose avant la fin du mercato. D’après Foot Mercato , Al-Hilal proposerait un salaire annuel supérieur à 100M€ au clan Neymar, et son père aurait donné son aval pour cette opération, mais le joueur aurait ses yeux rivés sur le FC Barcelone.

Le transfert de Neymar plombé par le PSG ? https://t.co/87T5PYcHC4 pic.twitter.com/N4I4TbiMwa — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Neymar attend Barcelone, «tout dépend de Xavi»