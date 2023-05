Mercato : Neymar sur le départ, le PSG attend un miracle

Jean de Teyssière

Cela couvrait depuis quelques temps mais cette fois-ci le Paris Saint-Germain est bien englué dans une crise. En l'espace d'un mois, le scandale Galtier et Messi ont éclaté, les supporters parisiens sont allés jusqu'au domicile de Neymar pour l'insulter et le Brésilien a régulièrement aimé des publications critiquant Mbappé et le PSG. Le club compte se séparer de lui cet été mais à moins d'un miracle venant de Manchester United, il pourrait rester.

Blessé très souvent, Neymar commence à irriter le PSG et ses supporters. Récemment, le président du Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters du PSG Romain Mabille, se désolidarisait des agissements de certains, étant allés jusqu'au domicile de Neymar à Bougival pour l'insulter. Mais Romain Mabille a aussi appelé à son départ. Le contrat de Neymar court jusqu'en juin 2027 et son salaire (44M€ par saison) ne peut pas être assumé par tout le monde.

Neymar a prolongé seul au PSG

D'après le média brésilien UOL , Neymar aurait activé une clause dans son contrat qui lui permettait unilatéralement de prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Selon le média brésilien, Neymar aurait décidé d'activer cette clause, sachant qu'aucun club en Europe n'était capable de lui offrir le salaire qui lui verse le PSG tous les ans...

Manchester United, dernier espoir du PSG