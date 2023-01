Mercato : Neymar, Dembélé... Le PSG doit-il céder à tous les caprices de Zidane ?

Amadou Diawara

Alors que Didier Deschamps a prolongé son contrat avec la FFF, Zinedine Zidane doit tirer un trait sur l'équipe de France, du moins pour le moment. Annoncé du côté du PSG, le Ballon d'Or 98 réclamerait le recrutement d'Ousmane Dembélé - qui pourrait pousser Neymar vers la sortie - pour rejoindre le Parc des Princes. Selon vous, le PSG doit-il céder à tous les caprices de Zinedine Zidane ?

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane espérait reprendre les rênes de l'équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, Noël Le Graët a offert un nouveau contrat à Didier Deschamps. Engagé initialement jusqu'au 31 décembre, le sélectionneur a prolongé son bail de trois ans et demi, et ce, pour diriger les Bleus à l'Euro 2024 et à la Coupe du Monde 2026.

Ousmane Dembélé au PSG ?

Contraint d'oublier l'idée de prendre la tête de l'équipe de France, du moins pour le moment, Zinedine Zidane aurait d'autres pistes pour rebondir. Et en plus de la Juventus, le Ballon d'Or 98 aurait la possibilité de signer au PSG. D'après les dernières indiscrétions de Marca , le club de la capitale pourrait se séparer de Christophe Galtier en cas de faux pas en Ligue des Champions. Et pour pallier le potentiel départ de leur entraineur, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi penseraient à Zinedine Zidane.

Neymar poussé vers la sortie ?