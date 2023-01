Il en rêve au PSG, un premier échec pour Zidane ?

Thibault Morlain

C'est reparti pour un tour entre Zinedine Zidane et le PSG. En effet, alors que l'ancien du Real Madrid a été snobé par Noël Le Graët pour l'équipe de France, voyant Didier Deschamps prolonger, des rumeurs annoncent déjà Zizou comme le possible successeur de Christophe Galtier. Et Zidane saurait déjà ce qu'il veut pour le PSG : Ousmane Dembélé. Mais voilà que le joueur du FC Barcelone aurait d'autres plans pour la suite de sa carrière.

Quel avenir pour Zinedine Zidane ? Maintenant que l'option équipe de France est à oublier avec la prolongation de Didier Deschamps, l'ancien du Real Madrid va devoir regarder ailleurs. Cela laisse alors place à certaines rumeurs et il a notamment été question d'un retour de flamme en ce qui concerne une arrivée de Zidane au PSG. Malgré la récente arrivée de Christophe Galtier, Zizou plairait donc toujours aux dirigeants qataris selon les informations venues d'Espagne.

Zidane au PSG plus vite que prévu ? https://t.co/Pkm3I4DM0b pic.twitter.com/s6wUytxG5f — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Dembélé avec Zidane au PSG ?

Alors que Zinedine Zidane avait recalé le PSG pour l'équipe de France, plus rien ne l'empêche désormais d'accepter le challenge parisien. Tout pourrait même être en train de se mettre en place en coulisses. C'est ainsi que selon les informations de Marca , Zidane verrait d'un bon oeil une arrivée d'Ousmane Dembélé à ses côtés au PSG. Aujourd'hui au FC Barcelone, le champion du monde 2018 est sous contrat jusqu'en juin 2024.

Dembélé dit non !