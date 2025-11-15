Mercato : Neymar au PSG, «il a immédiatement regretté» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de s'emparer de grands joueurs, le PSG n'a pas hésité à dépenser énormément d'argent pour recruter Neymar. En 2017, le Brésilien, présent au FC Barcelone depuis 4 ans, signe dans le club de la capitale pour 222M€. Un véritable tremblement de terre pas sans conséquence pour le Brésilien puisqu'il aurait mal vécu sa signature.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète au début de son aventure au FC Barcelone, Neymar s'est laissé convaincre par le projet du PSG. Mais petit à petit, sa carrière a pris un autre tournant puisqu'il a enchaîné les blessures et les déceptions. D'ailleurs, Javier Bordas, ancien dirigeant catalan, affirme que le Brésilien a regretté ce choix.

Neymar a signé au PSG, il regrette En débarquant pour 222M€ au PSG, Neymar a bien sûr marqué l'histoire du football. Mais le Brésilien a vite vu sa carrière prendre un autre tournant. « Neymar, après être parti du Barça, m’a demandé de revenir. Il a immédiatement regretté. Quand il était à Paris ? Oui » assure Javier Bordas dans un entretien pour Sport.