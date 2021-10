Foot - Mercato - Newcastle

Mercato - Newcastle : Saint-Maximin fait passer un message fort à l'Arabie Saoudite !

Publié le 31 octobre 2021 à 22h05 par La rédaction

Malgré le rachat de Newcastle par le PIF, Allan Saint-Maximin souhaiterait poursuivre sa carrière chez les Magpies et estime qu'il a sa place dans le nouveau projet du club anglais.