Mercato : Nabil Fekir évoque une discussion avec Jürgen Klopp !

Publié le 24 avril 2021 à 21h40 par La rédaction

Ayant manqué d’un poil le coche pour rejoindre Liverpool comme il l’a révélé à plusieurs reprises, Nabil Fekir s’est livré sur un échange qu’il avait eu à l’époque avec l’entraîneur Jürgen Klopp.