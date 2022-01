Foot - Mercato - Montpellier

Mercato : Montpellier se prononce sur l’avenir de Savanier !

Publié le 23 janvier 2022 à 14h05 par La rédaction

Alors que Téji Savanier fait les beaux joueurs de Montpellier, Laurent Nicollin s’est prononcé sur l’avenir du milieu de terrain.