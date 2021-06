Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Gros rebondissement dans un dossier de Kovac !

Publié le 17 juin 2021 à 23h17 par La rédaction

Alors que l’AS Monaco est à la recherche d’un gardien, une piste vient d’être stoppée par Niko Kovac. Le portier de Dortmund, Roman Burki, ne figure plus dans les plans du coach croate.