Foot - Mercato - Monaco

Mercato : L'AS Monaco veut piocher à l'OL !

Publié le 17 juin 2021 à 17h14 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2021 à 17h18

Pour venir garnir l’entrejeu monégasque, Jean Lucas, le milieu de l’OL, serait dans les petits papiers des dirigeants du club de la Principauté.