Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un rendez-vous immanquable avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 juin 2021 à 15h30 par A.C.

Actuellement à l’Euro avec le Portugal, Cristiano Ronaldo pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival.

Va-t-on assister à la fin de l’aventure italienne de Cristiano Ronaldo ? Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, la star portugaise souhaiterait quitter la Juventus. Sa récente sortie à l’Euro n’a d’ailleurs pas du tout calmé les choses. « Mon avenir ? Je joue à mon meilleur niveau depuis des années, maintenant j'ai 36 ans » a expliqué Cristiano Ronaldo, en conférence de presse. « Ce qui va venir sera le meilleur. Maintenant, je suis concentré sur le championnat d’Europe ». Le problème, c’est que les clubs qui peuvent actuellement se l’offrir sont très rares actuellement, même si La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé que le quintuple Ballon d’Or aurait déjà fait son choix. D’après les informations du quotidien italien, Cristiano Ronaldo rêverait du Paris Saint-Germain, un club qui selon lui a tout pour lui offrir la chance de remporter une dernière Ligue des Champions.

Allegri va avoir la tête de Cristiano Ronaldo

Leonardo et le PSG pourraient trouver un allié de taille, en la personne de Massimiliano Allegri. Ce jeudi, Calciomercato.com nous apprend que de retour à la Juventus, le technicien italien aurait fait plusieurs demandes... et l’une d’entre elles concernait le départ de Cristiano Ronaldo. Il ne faut en effet pas oublier qu’en 2019, après seulement un an passé avec la star portugaise, La Repubblica avait révélé qu’Allegri a lancé un avertissement clair à la Juventus : « Débarrassez-vous de Ronaldo. Il bloque la croissance de l’équipe et du club ». De retour deux ans après, il compte bien aller au bout de sa pensée, alors que les dirigeants semblent ouverts à une vente de Cristiano Ronaldo.

Leonardo a plusieurs arguments pour convaincre la Juve