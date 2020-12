Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Maldini surveille une pépite de Ligue 2 !

Publié le 22 décembre 2020 à 22h40 par La rédaction

À seulement 18 ans, Janis Antiste découvre le football professionnel en Ligue 2 avec Toulouse. Le joueur formé chez les Violets serait surveillé par le Milan AC, qui garderait un œil sur lui de longue date.