Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Ibrahimovic lâche déjà une punchline sur son avenir !

Publié le 11 janvier 2020 à 21h05 par B.C.

Auteur de son premier but depuis son retour au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic a ironisé sur son avenir à l'issue de la victoire face à Cagliari.