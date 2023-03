Mercato : Mbappé le fait rêver, il envoie un message au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG réalise une saison très médiocre sur le plan sportif, Luis Campos commence déjà à préparer le mercato estival. Manu Koné est l’une des pistes du club de la capitale au milieu de terrain comme l’a confirmé Le 10 Sport. Interrogé sur son avenir, le milieu du Borussia Mönchengladbach n’a pas encore pris sa décision.

Etant donné la tournure qu’a pris la saison du PSG, déjà éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, Luis Campos sait qu’il va devoir réaliser un gros mercato. Plusieurs pistes ont déjà été discutées en interne, notamment au milieu de terrain, un secteur où le PSG a été dépassé contre le Bayern Munich.

Le PSG pensé à Koné… qui rêve de jouer avec Mbappé

Manu Koné, le joueur du Borussia Monchengladbach, est une option pour Paris. Le 10 Sport vous a d’ailleurs confirmé cet intérêt, tout en précisant que le PSG n’avait entrepris aucune démarche, pas encore certain que Koné a le profil idéal pour s’incorporer dans l’effectif parisien. L’ancien joueur de Toulouse, lui, ne serait certainement pas contre un transfert au PSG. Il a d’ailleurs déjà déclaré sa flamme à Kylian Mbappé. « Je ne me réveille pas tous les jours en pensant au fait de jouer avec Mbappé, mais bien sûr, si vous aviez l’occasion de jouer avec de si grands joueurs à un moment donné de votre carrière, vous pourriez encore apprendre énormément. C’est sûr que c’est attrayant », expliquait Manu Koné à Bild .

«On verra à la fin de saison»