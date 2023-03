Leurs départs du PSG sont réclamés, Doha a tranché

Axel Cornic

Après l’élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, une nouvelle révolution est réclamée au Paris Saint-Germain et personne ne semble être à l’abri. Certains des cadres les plus anciens de l’équipe pourraient être menacés, mais du côté de Doha on semble déjà avoir tout prévu pour l’avenir du projet du PSG.

En fin de saison dernière, le Qatar souhaitait faire table rase au PSG pour entamer un tout nouveau cycle. Les clefs du projet ont ainsi été confiées à Luis Campos, qui a intronisé Christophe Galtier en lieu et place de Mauricio Pochettino. Mais force est de constater que le pari n’a pas marché, puisque le PSG traverse une période noire depuis le début de l’année 2023 et la fin de la Coupe du monde.

C’est annoncé, Mbappé laisse une dernière chance au PSG https://t.co/ykwxNzIfqZ pic.twitter.com/js7S8PaT21 — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Marquinhos et Verratti, le moment est venu de partir ?

Campos et Galtier sont forcément en première ligne et leur départ est déjà réclamé, mais c’est également le cas d’un grand nombre de joueurs et même les plus emblématiques du projet QSI. En effet, Marco Verratti et Marquinhos sont pointés du doigts et retenus en grande partie coupables de la double défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Les deux semblent d'ailleurs être devenus les symboles des différents échecs européens du PSG, depuis plus de dix ans.

Le Qatar n’a jamais voulu les laisser filer