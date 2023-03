PSG : Une réponse à 200M€ tombe pour le mercato de Messi

Thomas Bourseau

Le contrat de Lionel Messi arrive à son terme au PSG et aucune indication n’est donnée pour son avenir. La presse espagnole ajoute cependant du piment en affirmant qu’il compterait revenir au FC Barcelone. Le club culé aurait néanmoins les pieds et les poings liés…

Le 8 août 2021, Lionel Messi se présentait en pleurs dans la salle de conférence de presse du Camp Nou afin de faire ses adieux au club dans lequel il avait passé une bonne partie de sa vie : le FC Barcelone. Après 21 ans au sein de l’institution blaugrana qui l’a hissé au rang de grand nom du football mondial, Messi pliait bagage pour le PSG en raison des difficultés insurmontables du Barça financièrement parlant afin d’assurer la prolongation du contrat de Messi qui était arrivé à expiration le 30 juin de la même. Et bien que le PSG essaye de prolonger son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain en discutant avec son entourage comme le10sport.com vous l’affirmait le 18 février dernier, un départ en tant qu’agent libre est une éventualité grandissante.

Messi retournerait sa veste et penserait au Barça

D’autant plus que Lionel Messi semblerait être prêt à revenir sur sa décision initiale. Au départ, Messi semblait catégorique sur le FC Barcelone, à savoir que tant que Joan Laporta en sera le président, lui qui lui a fait des promesses qu’il n’a pas tenu, il ne reviendrait pas au sein du club culé. Mais d’après la Rac1 , l’Argentin n’aurait plus de rancœur envers Joan Laporta et prendrait en considération un retour au FC Barcelone à présent pour deux raisons précises : la bonne santé sportive du club ainsi que la bonne dynamique collective qui en ressort.

Un trou de 200M€ à combler pour le Barça ?