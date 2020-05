Mercato : Mario Balotelli vers… le Brésil ?

Foot - Mercato

En difficulté depuis son arrivée à Brescia, Mario Balotelli devrait quitter le club italien à l’issue et disposerait de deux pistes, dont une au Brésil.

La presse italienn est formelle, Mario Balotelli devrait changer de club cet été ! Le journaliste Nicolo Schira révèle via son compte Twitter que l’ancien buteur de l’OM ne restera pas à Brescia, et Balotelli aurait déjà deux prétendants sur le marché : Galatarsay en Turquie, ainsi que le club brésilien de Vasco de Gama qui aurait déjà entamé les négociations avec Mino Raiola, l’agent de Balotelli.

