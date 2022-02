Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Deux stars de Rangnick sur le départ ?

Publié le 17 février 2022 à 11h19 par B.L. mis à jour le 17 février 2022 à 11h21

En fin de contrat avec Manchester United, Edinson Cavani et Juan Mata ne devraient pas être conservés par les Red Devils à la fin de la saison. Les deux joueurs auraient la cote au Moyen-Orient.