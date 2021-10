Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Cette grande révélation sur l'avenir de Solskjaer !

Publié le 17 octobre 2021 à 23h40 par La rédaction

Malgré le début de saison délicat réalisé par l'équipe première, les dirigeants de Manchester United garderaient confiance en Ole Gunnar Solskjaer.