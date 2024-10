Mercato : Luis Enrique fait sa loi, le PSG face à une urgence à 90M€ ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique pourrait avoir « définitivement enterré » Randal Kolo Muani dimanche soir à Nice. Alors qu’il n’a pas souvent été titularisé par l’entraîneur du PSG, Kolo Muani a été remplacé dès la mi-temps contre le GYM (1-1). Un point de non-retour d’après l’éditorialiste de RMC, que doit faire le Paris Saint-Germain concernant la situation de l’international français ? C’est notre sondage du jour !

Randal Kolo Muani (25 ans) a signé au PSG à la toute fin du mercato estival de 2023 avec le sourire aux lèvres. Le natif de Bondy était transféré au Paris Saint-Germain pour 90M€ après un accord trouvé avec l’Eintracht Francfort. Toutefois, il n’est jamais vraiment entré dans les plans de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG l’a certes qualifié d’un des « meilleurs buteurs français » à DAZN le 16 août dernier après la blessure de Gonçalo Ramos au Havre (4-1). Néanmoins, il ne compte pas vraiment sur lui depuis.

«Cinq joueurs auraient très bien pu sortir, mais je n’en ai fait qu’un et c'était celui-ci»

Titularisé face à l’OGC Nice dimanche soir (1-1), Randal Kolo Muani a été remplacé à la mi-temps. Kang-In Lee a été lancé par Luis Enrique et Kolo Muani a suivi le reste du match à l’écart du terrain de l’Allianz Riviera. Afin de justifier ce changement, le coach du PSG a assuré qu’il aurait pu en faire bien d’autres. « Il y a eu un niveau d'imprécision qui n'est pas habituel chez la plupart des joueurs, sur des passes faciles qu'on réussit d'habitude. Là, on a eu un niveau d'erreurs très élevé. À la pause, j’aurais pu parfaitement faire cinq changements. Sans problème. Cinq joueurs auraient très bien pu sortir, mais je n’en ai fait qu’un et c'était celui-ci ». Randal Kolo Muani a donc été l’unique sacrifié, un choix qui en dit long selon l’analyse de Daniel Riolo.

«Ça ne marche pas, il n’est pas fait pour cette équipe»

Dans la foulée du match nul concédé par le PSG sur la pelouse du GYM dimanche soir, l’éditorialiste de RMC a estimé que cette rencontre pourrait être le clap de fin de sa carrière au Paris Saint-Germain. « Ce soir, je pense qu’il a définitivement enterré Kolo Muani, et après tout il n’est pas fait pour cette équipe donc autant s’en séparer et lui signer un bon, j’en sais rien, lui payer un billet d’avion et dire au revoir. Ça ne marche pas, il n’est pas fait pour cette équipe. Au revoir monsieur, on va vous prendre un billet et vous trouver un club ».

Quel avenir pour Kolo Muani au PSG ?

Pendant le dernier mercato estival, il a notamment été question d’un intérêt du Borussia Dortmund pour Randal Kolo Muani. Un potentiel transfert s’élevant à 50M€ a été évoqué. Toutefois, il n’en a rien été et la véracité de cette rumeur a même été remise en question dans la presse. Et maintenant ? Reste à savoir quelle sera la décision prise par le comité directeur du PSG.