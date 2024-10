PSG : La punchline surprise de Luis Enrique que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau

Luis Enrique n’est pas là pour se faire des amis. Le coach espagnol est quelqu’un d’entier et ne fait pas de faux semblants. Au point où challenger ses joueurs et les pousser dans leurs retranchements est un sentiment qui anime l’entraîneur du PSG. Et encore plus lorsque ce sont de fortes têtes. Explications.

Depuis la diffusion du premier épisode du documentaire dont il est le protagoniste sur les antennes de Movistar+, différentes facettes du management et du comportement de Luis Enrique sont dévoilées au grand public. Avec la sortie du deuxième épisode, l’entraîneur du PSG a pu faire une surprenante confidence sur lui-même.

«Plus il y a de mer**, mieux je me sens »

Luis Enrique se sait autoritaire envers quiconque et plus particulièrement avec ses joueurs. Pour Movistar+, le technicien du PSG n’a pas caché prendre du plaisir à montrer sa force de caractère envers les moins dérangeants ainsi que les plus imposants joueurs d’un groupe. « Être fort avec les faibles, c'est facile. Et être fort avec les puissants, la majorité en ont peur. Pas moi. Plus il y a de la merde, mieux je me sens ».

Luis Enrique soutient «toutes les décisions du club. Que je la partage ou non»

Pour le documentaire intitulé « Vous n’en savez foutre rien », Luis Enrique assure pour autant ne jamais faire d’insubordination. Par exemple, au moment de la décision des hauts représentants du PSG de laisser Kylian Mbappé au placard pendant trois semaines au cours du mercato estival de 2023, Enrique s’est toujours rangé derrière la position du Paris Saint-Germain en indiquant soutenir « toutes les décisions du club. Que je la partage ou non ». Voilà l’état d’esprit de Luis Enrique.