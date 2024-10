Mercato : L’OM a signé son Barcola pour 30M€ ?

Pierrick Levallet

Très actif sur le mercato cet été pour obtenir un effectif à l’image de Roberto De Zerbi, l’OM a enregistré de très nombreuses arrivées. Le club phocéen s’est notamment attaché les services de Mason Greenwood pour environ 30M€. Et l’attaquant anglais aurait un profil similaire à Bradley Barcola au PSG à en croire Jérôme Rothen.

Après l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM s’est montré très actif sur le mercato cet été. Le club phocéen a enregistré un bon nombre de nouvelles arrivées, dont celle de Mason Greenwood contre un chèque d’environ 30M€. Et pour Jérôme Rothen, l’attaquant anglais aurait un profil plutôt similaire à celui de Bradley Barcola au PSG.

OM : Un nouveau phénomène en attaque pour De Zerbi ? https://t.co/SHiA0F4e3f pic.twitter.com/hxIYXk4WKz — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

«Ils sont dépendants de leur grands joueurs»

« L'OM est comme toutes les équipes. Ils sont dépendants de leur grands joueurs et je ne reviens pas du tout en arrière par rapport à ce que j'ai dit au début de saison. Le début de saison de l’OM, alors certes ça a duré peut-être trois ou quatre matchs et que c'est ça va vite en besogne à Marseille parce qu'on s'enflamme vite... mais c'est pas parce que Greenwood a fait trois mauvais matchs de suite que ça y est Greenwood est rentré dans le rang et que c'est un petit joueur. C'est comme Hojbjerg » a d’abord lancé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

«Au PSG, ce sont des gars comme Barcola qui te font gagner les matchs»

« Les équipes sont dépendantes. Il y a des joueurs qui te font gagner, c'est comme ça. Ça a toujours existé. Au PSG, ce sont des gars comme Barcola qui te font gagner les matchs. Tu n'attends pas que ce soit Nuno Mendes, Hakimi qui te les fassent gagner » a ensuite ajouté l’ancien joueur du PSG. Reste maintenant à voir si Mason Greenwood saura redresser la barre rapidement à l'OM.