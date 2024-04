Mercato - Luis Enrique : Bonne nouvelle pour le PSG

Amadou Diawara

Il y a plusieurs semaines, Xavi a annoncé qu'il allait quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison. Selon la presse espagnole, le coach du Barça serait revenu sur sa décision. Ce qui arrange le PSG. Luis Enrique faisant partie des noms figurant sur les tablettes du club catalan pour remplacer potentiellement Xavi.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Xavi a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. Il y a quelques semaines, le coach espagnol a fait savoir qu'il allait quitter le Barça cet été.

PSG : Luis Enrique met un club en grand danger https://t.co/sABIRPsAOB pic.twitter.com/yeFvPQhDwP — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Barcelone pense à Luis Enrique pour l'après-Xavi

« Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera. Il y a une très bonne qualité humaine, une très bonne équipe et ce qui se passe est souvent inexplicable. Nous devons être courageux comme nous l’étions quand nous sommes arrivés, et ne pas nous accrocher à la position et au contrat. C’est une situation qui doit être tranchée de cette façon » , a expliqué Xavi.

Xavi est finalement prêt à rester au Barça