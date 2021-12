Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une vente à 47M€ programmée pour cet hiver ?

Très intéressé par le profil de Sven Botman qui ferait office de priorité en vue du prochain mercato, Newcastle devra néanmoins lâcher aux alentours de 47M€ pour convaincre le LOSC.