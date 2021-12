Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout reste ouvert pour Paris avec Mbappé !

Publié le 6 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Annoncé sur le départ du PSG pour le Real Madrid en fin de saison, Kylian Mbappé laisse toutes les portes ouvertes au sujet de son avenir.

Au terme du parcours de l’Équipe de France au dernier Euro au stade des 1/8èmes de finale, moment où il a manqué le dernier tir au but face à la Suisse, Kylian Mbappé avait les idées plutôt claires quant à son avenir : quitter le PSG à un an de l’expiration de son contrat afin de rejoindre le Real Madrid et ainsi permettre au club parisien de renflouer ses caisses grâce à une indemnité de transfert. Chose que le comité de direction du PSG a refusé, espérant éventuellement parvenir à un accord avec le clan Mbappé au fil de sa dernière saison de contrat pour qu’il accepte de le renouveler. Et en l’état, Kylian Mbappé joue la carte de la sûreté voire de l’indécision...

« Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps »