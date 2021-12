Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Tout est bouclé pour Jonathan Ikoné !

Publié le 20 décembre 2021 à 22h16 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de la Fiorentina depuis plusieurs jours, Jonathan Ikoné serait tout proche de rejoindre l’Italie.

Le départ de Jonathan Ikoné est imminent. Depuis plusieurs jours, l’attaquant du LOSC est en effet annoncé avec insistance du côté de la Fiorentina, et ce transfert serait désormais quasi bouclé. Ce lundi soir, le journaliste Fabrizio Romano annonce que les différentes parties ont trouvé un accord et qu’il ne resterait plus que quelques détails administratifs à régler. Une opération estimée à 15M€ + 10% sur une éventuelle future vente de Jonathan Ikoné, qui va de son côté s’engager à la Fio pour cinq saisons.