Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo touche au but avec cette figure du projet QSI !

Publié le 20 décembre 2021 à 22h10 par D.M.

Le PSG aurait commencé à discuter avec Marquinhos d'une prolongation de contrat. Les négociations seraient à un stade avancé et un accord pourrait être trouvé prochainement.

Arrivé au PSG en 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos est vite devenu l’un des éléments les plus appréciés auprès des supporters parisiens. Combatif sur le terrain, le défenseur central est devenu l’un des leaders du vestiaire. Agé aujourd’hui de 27 ans, l’international brésilien est très attaché au PSG et envisage de terminer sa carrière dans la capitale. « Finir au PSG ? Oui pourquoi pas. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club » avait confié Marquinhos il y a quelques semaines.

Marquinhos sur le point de prolonger son contrat