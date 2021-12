Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers une offre à 150M€ pour la vente du club ?

Publié le 20 décembre 2021 à 20h10 par D.M.

Olivier Markarian et Serge Bueno pourraient s'associer pour transmettre une offre à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo et tenter de racheter l'ASSE.

La situation sportive de l’ASSE a relégué au second plan le feuilleton sur la vente du club. Mandaté pour sélectionner les meilleurs projets, le cabinet KPMG a retenu plusieurs candidatures, mais a aussi rejeté certains projets comme celui d’Olivier Markarian. Mais l’ancien PDG de Markal a toujours l’ambition de mettre la main sur l’ASSE : « Est-ce que je suis toujours candidat au rachat de l’ASSE ? Bien sûr ! Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, pour qui j'ai un immense respect au regard de tout ce qu'ils ont réalisé depuis dix-sept ans, sont libres de refuser mon offre. C'est leur club et leur choix. Mais ils sont conscients qu'il est temps pour eux de passer la main, en bonne intelligence et en respectant à la lettre leur processus de vente ».

Une offre de 150M€ transmise prochainement ?