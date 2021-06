Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ça se précise pour le successeur de Christophe Galtier !

Publié le 28 juin 2021 à 11h15 par La rédaction

L’avenir de Christophe Galtier sur le banc du LOSC paraît de plus en plus incertain. De ce fait, les dirigeants du club nordiste cherchent activement son successeur, et semblent plus que jamais exploiter l'option Claudio Ranieri.

Christophe Galtier plus que jamais sur le départ, les dirigeants de Lille sont à la recherche de son potentiel successeur. Et ce successeur pourrait bien s’appeler Claudio Ranieri ! L’ancien entraîneur de la Sampdoria de Gênes plairait aux board lillois. Le technicien italien a des atouts, notamment celui de déjà connaître le championnat de France, lui qui a entraîné le FC Nantes lors de la saison 2017-2018.

Des contacts confirmés avec Ranieri

D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio des contacts existent entre Claudio Ranieri et le LOSC. Reste à savoir si les pourparlers entre le champion de France en titre et l’ex entraîneur de Leicester, club qu’il a mené au titre de champion d’Angleterre, vont aboutir. En attendant, Christophe Galtier est toujours en place sur le banc nordiste.