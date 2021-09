Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Olivier Létang est passé à l’action pour Hatem Ben Arfa !

Publié le 6 septembre 2021 à 17h00 par B.C.

Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa ferait d’un retour en Ligue 1 sa priorité pour la suite de sa carrière. Cependant, les pistes sont rares pour le Français, hormis le LOSC, qui l’a approché.

Avec 2 buts et 5 passes décisives en 25 apparitions, Hatem Ben Arfa n’a pas franchement convaincu la saison dernière sous le maillot de Bordeaux. Les Girondins ont donc pris la décision de ne pas prolonger le bail de l’attaquant français, qui se retrouve une nouvelle fois sans contrat. À 34 ans, Hatem Ben Arfa espère désormais rebondir et dispose de quelques pistes, notamment en Turquie et en Roumanie. Cependant, l’ancien joueur du PSG et de l’OM souhaiterait faire son retour en France comme l’a expliqué Foot Mercato, mais les offres manquent.

Le LOSC a bien approché Ben Arfa cet été