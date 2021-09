Foot - Mercato

Mercato : Hatem Ben Arfa prépare un retour fracassant en Ligue 1 !

Publié le 5 septembre 2021 à 21h30 par B.C.

Sans club depuis son départ de Bordeaux, Hatem Ben Arfa dispose de plusieurs pistes à l’étranger. Cependant, l’attaquant de 34 ans espérerait faire son grand retour en France, mais cela s’annonce compliqué.

De retour en Ligue 1 du côté de Bordeaux en octobre dernier, Hatem Ben Arfa n’a pas brillé sous le maillot des Girondins. L’attaquant de 34 ans est apparu à 25 reprises sous les ordres de Jean-Louis Gasset pour un total de 2 buts et 5 passes décisives, incitant le club bordelais à ne pas prolonger le bail du Français. Une nouvelle fois dans la peau d’un agent libre, Hatem Ben Arfa est donc à la recherche d’une nouvelle équipe, et un retour en Ligue 1 serait clairement dans l’esprit du joueur.

Ben Arfa attend un signe d’une équipe française, mais…