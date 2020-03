Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les vérités de Renato Sanches sur son intégration !

Publié le 18 mars 2020 à 1h15 par J.-G.D.

Interrogé sur ses grands débuts avec le LOSC, Renato Sanches avoue que son adaptation au football français ne s'est pas faite en un claquement de doigts.

En difficulté sous la tunique du Bayern Munich, malgré de nombreux espoirs placés en lui, Renato Sanches a pris une grande décision pour son avenir. L’international portugais s’est officiellement engagé avec le LOSC l’été dernier, un joli coup réalisé par les Dogues . La trêve hivernale semble avoir eu des effets positifs sur le milieu de terrain de 22 ans. Renato Sanches a retrouvé des couleurs, et via le site officiel du LOSC, le protégé de Christophe Galtier revient sur son intégration en Ligue 1.

« Au début, ce n’était pas facile, mais je me sens très bien adapté »