Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Osimhen fait une grande annonce !

Publié le 14 juillet 2020 à 15h45 par A.M.

Bien parti pour rejoindre Naples contre la coquette somme de 80M€, Victor Osimhen semble avoir été impressionné par le projet du club italien comme l'explique un membre de l'entourage du Nigérian.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Victor Osimhen est très proche de rejoindre Naples contre un chèque de 80M€. L'opération totale pourrait même atteindre 105M€ puisque Gabriel devrait entrer dans la transaction. Le club italien est d'accord avec le LOSC sur les modalités d'un transfert et il ne manque plus que l'accord de l'attaquant nigérian afin que tout soit bouclé. D'après les informations de L'Equipe , ce serait fait. Victor Osimhen aurait confirmé son intention de rejoindre Naples cet été où il pourrait toucher un salaire avoisinant les 80 000€ par mois. Et au sein de son entourage, on confirme la tendance.

«Naples l'a définitivement impressionné»