Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gros coup de froid pour Osimhen ?

Publié le 13 juillet 2020 à 17h45 par A.D.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le Napoli a formulé une offre de 80M€ pour s'attacher les services de Victor Osimhen. Malgré l'aval du joueur, le club napolitain n'a pas encore pu officialiser ce transfert. Interrogé sur ce dossier épineux, Aurelio De Laurentiis a entretenu le suspens.

Auteur d'une première saison exceptionnelle avec le LOSC, Victor Osimhen se dirige vers Naples. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club napolitain a lancé un assaut de 80M€ pour s'offrir les services du buteur nigérian. Selon nos informations du 2 juillet, Victor Osimhen a même donné son aval pour défendre les couleurs des Azzurri à partir de la saison prochaine. Toutefois, le dossier est encore loin d'être bouclé et le Napoli n'a pas encore pu officialiser le transfert de Victor Osimhen.

Le Napoli freine des deux pieds pour Osimhen