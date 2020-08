Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les premiers mots de Jonathan David !

Publié le 11 août 2020 à 22h10 par La rédaction

Le LOSC a officialisé ce mardi le recrutement de Jonathan David en provenance de La Gantoise pour un montant record de 30M€. L'attaquant canadien a affiché sa joie de rejoindre les Dogues.