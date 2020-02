Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gerard Lopez a les cartes en main pour l’avenir d’Osimhen !

Publié le 29 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Annoncé du côté du FC Barcelone, Victor Osimhen a assuré se sentir bien au LOSC en révélant que Gerard Lopez avait la main mise sur son avenir.

Arrivé cet été en provenance de Charleroi, Victor Osimhen (21 ans) a fait forte impression dans le Nord. Depuis le début de la saison, l’attaquant nigérian a déjà inscrit 13 buts en Ligue 1 avec le LOSC. Des performances remarquées par le FC Barcelone notamment qui aurait coché son nom dans sa liste pour les prochaines sessions des transferts. Cependant, Victor Osimhen n’aurait nullement l’intention de quitter le LOSC.

« Gerard Lopez est le boss, donc comme je l’ai dit, s’il veut que je reste je le ferai »