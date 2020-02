Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen interpelle Gerard Lopez !

Publié le 29 février 2020 à 1h45 par A.C.

Victor Osimhen a tenu à envoyer un message à Gerard Lopez, président du LOSC.

Dès sa première saison, Victor Osimhen est déjà devenu l’un des joueurs majeurs de la Ligue 1. Cela n’a pas échappé au Real Madrid et au FC Barcelone, puisque selon nos informations les deux géants de Liga seraient déjà passés à l’action pour l’attaquant du LOSC. Ce dernier ne semble toutefois pas vraiment pressé de quitter le nord de la France, puisqu’il a récemment déclaré : « J’aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Je dois beaucoup à ce club et j’irai où les dirigeants veulent ».

« Gerard Lopez est le boss, donc comme je l’ai dit, s’il veut que je reste je le ferai »