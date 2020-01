Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier confirme la tendance dans ce dossier brûlant du mercato !

Publié le 17 janvier 2020 à 14h00 par G.d.S.S.

Comme prévu, le LOSC va se séparer de Thiago Maia, et le milieu de terrain brésilien va rejoindre Flamengo dans les prochaines heures comme l’a confirmé Christophe Galtier.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 10 janvier dernier, le LOSC va boucler le départ de Thiago Maia vers Flamengo. Le milieu de terrain brésilien, qui avait été recruté pour 14M€ en 2017, n’a jamais réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui à son arrivée chez les Dogues . Comme nous vous le révélions, Maia va donc être prêté par le LOSC à Flamengo. Christophe Galtier a confirmé la nouvelle ce vendredi en conférence de presse.

« On va le suivre très attentivement »