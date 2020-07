Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ce cadre de Naples qui interpelle déjà Osimhen !

Publié le 30 juillet 2020 à 18h45 par La rédaction

Aujourd'hui, il ne manquerait visiblement plus que l'officialisation du transfert de Victor Osimhen vers Naples. Tout serait bouclé pour le futur ex-joueur du LOSC qui est déjà attendu du côté du San Paolo.

Cela ne serait désormais plus qu'une question d'heures pour voir Victor Osimhen enfin sous le maillot de Naples, lui qui quittera donc le LOSC après seulement une saison avec le groupe de Christophe Galtier. Un transfert à près de 80M€ déjà « teasé » par le président napolitain Aurelio De Laurentiis. D'ici peu, le Nigérian devrait donc intégrer l'effectif de Gennaro Gattuso, où il évoluera notamment aux côtés de Dries Mertens sur le front de l'attaque. Et du côté de Naples, l'international belge est déjà prêt à accueillir Osimhen.

« Nous pouvons jouer ensemble »